Seit 25 Jahren ist das Eltern-Kind -Zentrum Wichtelhausen & ProMami eine der wichtigsten Anlaufstellen für Familien in St. Valentin und Umgebung. Daher wurde am Samstag, den 29. August zum Sommerfest im Festzelt in Herzograd sowie zum Tag der offenen Tür geladen. Unter den zahlreichen Besuchern waren auch zahlreiche Stadt- und Gemeinderäte sowie Frau Bgm. Kerstin Suchan anwesend.

Neben dem Spielplatz wo sich die vielen Kinder so richtig austoben konnten, gab es auch einen Bobby Car Parcours sowie eine Mal- und Bastelstation.

Für das leibliche Wohl wurde mit einem feinen Buffet bestens gesorgt. Außerdem gab es köstliche Mehlspeisen und exzellente Weine an der Wein Bar von Christina Wallner.

Für musikalische Begleitung sorgten die 3 begeisterten Musiker, Birgit, Roland und Alex von der Gruppe Re-lexx.