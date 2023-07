Einen tragischen Ausgang nahm heute, 28. Dezember, ein Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Enns. Eine Person kam ums Leben.



ENNS. Der Brand war am Nachmittag ausgebrochen. Ein Zeuge bemerkte um kurz nach 14 Uhr aus einigen hundert Metern Entfernung eine starke Rauchentwicklung aus dem neunten Stockwerk eines Hochhauses in Enns und verständigte sofort über Notruf die Feuerwehr. Die eintreffenden Einsatzkräfte, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Enns und Beamte der Polizeiinspektion Enns, begannen umgehend mit der Evakuierung der unmittelbar gefährdeten Bewohner der oberen Stockwerke.

Jede Hilfe kam zu spät

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Wohnung. Die Feuerwehr rief umgehend Alarmstufe zwei aus. Insgesamt standen Einsatzkräfte der sechs Freiwilligen Feuerwehren Asten, Enns, Hargelsberg, Kronstorf, Bruck-Hausleiten, Axberg, der Betriebsfeuerwehr der Papierfabrik Nettingsdorf, der Berufsfeuerwehr Linz sowie der Feuerwehr aus Ennsdorf aus dem angrenzenden Niederösterreich im Einsatz. Ein Atemschutztrupp konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Für eine Person, laut derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich um den 65-jährigen Wohnungsinhaber – kam leider jede Hilfe zu spät. Der Mann konnte nur noch tot aus der völlig ausgebrannten Wohnung geborgen werden.

Brandsachverständiger übernimmt

Ersten Angaben nach wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Gruber-Straße und die Stadlgasse sowie weitere umliegende Straßen waren aufgrund des Großeinsatzes gesperrt. Insgesamt waren 94 Feuerwehrkameraden im Einsatz. Das KIT übernahm die Betreuung der Angehörigen. Die Obduktion des Leichnams wurde angeordnet. Die weiteren Ermittlungen und die Begehung des Brandortes mit einem Brandsachverständigen werden vom LKA OÖ-Brandgruppe übernommen. Ein Einsatzvideo von Matthias Lauber finden Sie hier.