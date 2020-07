Der erfolgreiche Bewegungssommer des ATSV St. Valentin findet mit bis zu 30 Teilnehmer*Innen großen Anklang. Auch letzten Donnerstag kamen trotz drückender Hitze, 29 Grad um 18:00 Uhr, aus St. Valentin und sogar Perg zum Ganzkörpertraining mit Vitaltrainerin Stephanie Lechner, zahlreiche Fitnessbegeisterte.

Nächste Woche finden noch 2 Bewegungseinheiten, am Dienstag von 19:00 bis 20:00 Uhr Ganzkörpertraining für Sie und Ihn, sowie am Donnerstag von 18:00 bis 19:00 Uhr Fasziengymnastik, Ganzkörpertraining und Muskelaufbau für Sie und Ihn statt.

Die Gratis-Schnupperstunden finden im Freien auf den Grünflächen der Volksschule Langenhart, nach den aktuellen Auflagen der Corona-Vorschriften statt.

Da das Bewegungsprogramm im Freien ist, findet dies nur bei Schönwetter statt.

Wann welche Kurse stattfinden und was dafür benötigt wird, kann man auf der Homepage unter http://www.atsv-st-valentin.at oder auf der ATSV-Facebookseite nachlesen.

ATSV St. Valentin