Vier Feuerwehrkameraden der freiwilligen Feuerwehr St. Pantaleon nahmen am Bewerb um das Niederösterreichische Funkleistungsabzeichen in Gold teil.

ST. PANTALEON-ERLA. Über 500 Kameraden mussten in der Landesfeuerwehrschule Tulln Fragen zum Feuerwehrfunkwesen und zum Arbeiten in der Einsatzleitung beantworten, Funksprüche verfassen, Lagemeldungen erstellen und über Digitalfunk absetzen. Guhsl Dominik, Auinger Bernhard, Watzinger Matthias und Mayr Martin erledigten die Aufgaben souverän und erwarben das Funkleistungsabzeichen in Gold. Kommandant Watzinger Johann gratulierte den Ausgezeichneten und freute sich besonders über den Tagessieg von Mayr Martin.