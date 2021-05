Am Mittwoch, 26. Mai, wurde die langjährige Stadtführerin Frau Margarete Steinbichler im Ratssaal des Museum Lauriacum vom Obmann des Tourismusvereins Enns Wolfgang Brunner für ihre Dienste in der Stadt Enns geehrt.



ENNS. 25 Jahre lang begeisterte Steinbichler als engagierte Botschafterin von Enns Besucher mit spannenden und interessanten Stadtführungen. Bürgermeister Stefan Karlinger der langjährigen Stadtführerin seinen herzlichsten Dank und aufrichtigste Anerkennung aus. Auch Gottfried Kneifel, Obmann des Musemsvereins Lauriacum, und Max Homolka, Geschäftsführer der Tourismus & Stadtmarketing Enns GmbH (TSE), dankten ihr für die langjährige Tätigkeit. Von den Kollegen und der TSE wurde Frau Steinbichler ebenfalls feierlich mit Blumen und Geschenken verabschiedet. Hinsichtlich der nun erfolgten Lockerungen in der Tourismusbranche freut es das gesamte Team des Tourismusvereines, der TSE GmbH und vor allem natürlich die Ennser City Guides, wieder Besucher zu empfangen und durch die Stadt zu führen: "Das breite Angebot an Themenführungen bietet für jeden Gast ein Erlebnis in der ältesten Stadt Österreichs."