Eine St. Valentiner Perle feierte am Sonntag 23.08.20 Ihren 90. Geburtstag!

Maria Feiglstorfer, „Mimi“ wie sie liebevoll von allen genannt wird, feierte im Kreise zahlreicher Gratulanten in der Stadtpfarrkirche St. Valentin diesen Ehrentag. Bei der Hl. Messe welche gemeinsam von ihrem Bruder Gotthard Schafellner, emeritierter Abt der Benediktinerabtei Lambach, Pfarrer i.R. Johann Zarl und Diakon Manuel Sattelberger gestaltet wurde, ließ man "Mimi" hoch leben. Für die musikalische Umrahmung beim Gottesdienst sorgte der Chor der Pfarre, der als besonderen Geburtagsständchen einige Strophen des „Valentin-Liedes“ mit einem persönlichen Text für Mimi versah!

Viele Jahrzehnte war sie in der Pfarre tätig, ob als Köchin, Gärtnerin, einfach überall wo Hilfe benötigt wurde. Ebenso leitete sie viele Jahre die Seniorinnengruppe der Pfarre. Auch heute legt sie noch immer fleißig Hand an, wo ihre Hilfe benötigt wird.

Im Anschluss an die Hl. Messe erhielt sie von der Diözese St.Pölten, für ihre jahrelangen Dienste in der Pfarre, den Hyppoliyt-Orden in Silber!

Nach den Glückwünschen des Pfarrgemeinderates bedankte sich die Jubilarin persönlich bei allen die ihr in den letzten Jahrzehnten hilfreich zur Seite gestanden sind.

v.li.n.re.: Lucia Kimeswenger (PGR Vorstand), Abt Gotthard Schafellner, Maria (Mimi) Feiglstorfer, Pfarrer i.R. Johann Zarl, Rudolf Hiebl (Pfarrgemeinderat Obmann Stellvertreter), Diakon Manuel Sattelberger