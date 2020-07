Dem Remser Mesner Franz Rosenberger wurde am Sonntag im Zuge des Patroziniumsfest in der St. Valentiner Filialkirche Rems von Frau LAbg. Bürgermeisterin Mag. Kerstin Suchan-Mayr auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Valentin vom 4. Juni 2020, gemäß den geltenden Richtlinien zur Verleihung von Ehrungen und Auszeichnung für die langjährige ehrenamtliche Betreuung der „Remser Kirche“ die „Ehrennadel in Gold“ verliehen. Neben Frau BGM Kerstin Suchan-Mayr waren seitens der Gemeinde noch VZBGM Ferdinand Bogenreiter, STR Andreas Pum und STR Karl Bunzenberger vertreten.

Franz Rosenberger konnte nach Ende des Gottesdienstes zahlreiche Glückwünsche von seiner Familie, den Messbesuchern sowie den Mitgliedern der FF Rems entgegennehmen.