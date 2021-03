PKW flog über Leitschiene 4 Meter in die Tiefe

Am 20.03.21 kurz nach vier Uhr früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Rems zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Fahrzeuglenker lenkte seinen PKW im Ortsteil Rems und übersah vermutlich einen Kreisverkehr. Das Fahrzeug hob auf der abgeschrägten Kreisverkehrumrandung ab, flog über die Leitschiene und blieb in ca. 4m Tiefe auf der Fahrerseite liegen.

Der Fahrzeuglenker konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde jedoch zur Abklärung durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus verbracht.

Die zur Bergung gerufenen, zuständige Freiwillige Feuerwehr Rems alarmierte über die BAZ Amstetten das Wechselladefahrzeug der Freiwillige Feuerwehr Stadt St. Valentin, um mit dem Kran ein herausheben zu ermöglichen. Durch die Polizeiinspektion St. Valentin wurde die Unfallaufnahme sowie die Verkehrsregelung übernommen.

