Am Sonntag 02.01. besuchten die Hl. 3 Könige mit ihrem Sternträger die Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche St. Valentin.

Aufgrund des Pandemie-Verlaufes hat sich das Sternsinger-Team der Pfarre St. Valentin auf Sternsinger-Besuche innerhalb der Gottesdienste geeinigt, wo sie den Segen für das Neue Jahr bringen!

Am 2. Jänner, 5. Jänner und 6. Jänner 2022 besuchen die Sternsingerkinder, die Mitfeiernden in den Hl. Messen und bitten im Anschluss um Ihre Spende für benachteiligte Menschen in ärmeren Ländern!

Im Sonntagsgottesdienst ging Diakon Manuel auf die vier Evangelisten Lukas, Matthäus, Johannes und Markus ein, welche auf ihre Art und Weise und aus ihrem Blickwinkel vom Leben Jesu auf Erden erzählen.

Dabei überliefert das Lukas-Evangelium jede Einzelheit der Geburt Jesu.

Das Matthäus-Evangelium geht auf den Stammbaum Jesu ein, außerdem erzählt er dessen Kindheitsgeschichte.

Das Johannes-Evangelium schildert die Jesusgeschichte mit der Erzählung der Taufe Jesu. Johannes erwähnt die Geburt Jesu mit keinem Wort.

Das Markus-Evangelium beginnt mit dem Wirken Jesu. Die Geburt und Jugend erwähnt Markus wie auch Johannes nicht.