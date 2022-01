Die ursprünglich geplante Schneeschuhwanderung wurde aufgrund der geringen Schneelage auf eine "normale" Winterwanderung angepasst.

Ein kleine Gruppe von Sportlerinnen und Sportlern der Naturfreunde Asten unternahm bei leichten Minustemperaturen eine Wanderung von St. Ulrich bei Steyr zur Dambergwarte.

In unteren Lagen erwartete uns Matsch und Schnee, in höheren Lagen war der Boden noch gefroren. Hin und wieder begleiteten uns ein paar Sonnenstrahlen. Von der sehr gut besuchten Dambergwarte aus genossen wir den herrlichen Blick über die umliegende Landschaft. Nach einer kurzen Stärkung wanderten wir über einen Teil des Hufeisenweges zurück zum Parkplatz.

Insgesamt eine sehr empfehlenswerte Wanderung mit ca. 550 Höhenmetern und rund 3 Stunden Gehzeit!

In dieser Wintersaison stehen noch einige interessante Aktivitäten auf dem Programm.

