Bezirksabfallverband Linz-Land hat mit Christine Rehberger auch eine neue Geschäftsstellenleiterin bekommen

REGION ENNS, LINZ-LAND. Mit Bürgermeister Christian Kolarik aus Kronstorf hat der Bezirksabfallverband Linz-Land einen neuen Vorsitzenden und mit Christine Rehberger eine neue Geschäftsstellenleiterin bekommen. Das bisherige Führungsduo Bgm. a. D. Dietmar Kapsamer und Ruth Hartwig haben ihren Ruhestand angetreten und wurden in der Verbandsversammlung Ende März verabschiedet. Weiter dabei bleibt Bürgermeister Mario Mühlböck als stellvertretender Vorsitzender.

Dank für langjährige Arbeit



Kapsamer war 21 Jahre Mitglied im Verband und hat davon elf Jahre das Amt des Vorsitzenden übernommen. Ruth Hartwig war 26 Jahre für den BAV tätig. In der Versammlung Ende März bedankte sich der Vorsitzende Christian Kolarik im Namen des Verbandes für die herausragende Arbeit und das große Engagement von Kapsamer und Hartwig.

Herausforderungen stehen an



Der BAV steht für eine nachhaltige und sichere Entsorgung von Altstoffen und Siedlungsabfällen und es gibt auch in den nächsten Jahren viel zu tun. „Mit dem Ausbau der Kreislaufwirtschaft, der notwendigen Erhöhung der Recyclingquoten oder der Einführung des Einwegpfandes stehen vielfältige Herausforderungen vor uns und wir sind gefordert, unsere Entsorgungsangebote kontinuierlich weiterzuentwickeln,“ so der Vorsitzende Kolarik und sein Stellvertreter Mühlböck. Das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für die Bedeutung von Abfalltrennung und -vermeidung zu schärfen, sei weiterhin ein wichtiges Aufgabenfeld des BAV. „Wir möchten in Zukunft verstärkt Bildung und Beratung vor Ort für Schulen, Kindergärten und Gemeinden anbieten,“ so die neue Geschäftsstellenleiterin Christine Rehberger.

Der BAV Linz-Land

Der Bezirksabfallverband Linz-Land ist ein Gemeindeverband, in dem alle 22 Gemeinden des Bezirks vertreten sind. Die Aufgaben sind im OÖ Abfallwirtschaftsgesetz definiert und umfassen die gesamte Altstoffsammlung und -behandlung sowie die Abfallbehandlung bezogen auf Haus- und sperrige Abfälle. Ein weiteres wichtiges Angebot ist die Abfallberatung in Haushalten, Schulen, Kindergärten und Betrieben zu den Themen Abfallvermeidung, Abfalltrennung und Recycling. Der BAV setzt Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung in den Bereichen Littering, Einsatz von Mehrwegsystemen und Ausbau der Sammlung zur Wiederverwendung (ReVital).

