So entkommt man dem Neujahrskater

30.12.2017, 15:44 Uhr

Im Fall der Fälle

Wer trotz Präventivmaßnahmen am nächsten Morgen von Kopfschmerzen und Co. geplangt wird, kann mit einfachen Tipps den Kater bekämpfen. "Viel Wasser trinken ist dann das A und O. Damit bringt man seinen Elektrolythaushalt wieder ins Gleichgewicht", so Heigl. Säfte mit viel Vitamin C wie Zitronen- und Orangensaft sorgen zudem für eine schnellere Erholung. "Wenn man zu tief ins Glas geschaut hat, ist der Konsum von Salz nicht unbedingt förderlich." Dieses würde dem Körper erneut Wasser entziehen. Empfehlen kann die Diätologin aus Ernsthofen hingegen leichte Kost und Bewegung an der frischen Luft. "Diese wirkt erfrischend auf den Körper und aktiviert ihn wieder", so Heigl. Aber: "Am besten hört man auf den Körper – er sagt, was er braucht."