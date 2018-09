St. Valentiner Pfarrjugend startete in das neue Schul- und Arbeitsjahr

15.09.2018, 08:19 Uhr

Beim ersten Treffen wurde gemeinsam der Jahresplan für die Aktionen und Aktivitäten 2018/19 erstellt.Jeweils zwei Jugendliche übernehmen die Verantwortung bzw. Vorbereitung für die Freitagabend-Treffen im Pfarrheim!

Jeden Freitag ist von 20.00 – 23.00 Uhr Jugendabend im Pfarrheim St. Valentin (Hauptplatz 15).

Alle Jugendlichen (ab der 9. Schulstufe, Lehrlinge, Höhere Schule, Poly, Studenten, etc.) aus und um St. Valentin, sind herzlich eingeladen! Die Pfarrjugend versteht sich als junge christliche Gemeinschaft, in der jeder so sein darf wie er eben ist! Du willst mehr über die St. Valentiner Pfarrjugend wissen, dann klick dich rein unter: St. Valentiner Pfarrjugend Bei der Pfarrjugend gibt es keinen Alkohol! Derzeit auch keine Raucher.Wir engagieren uns in unserer Pfarre! Wir sind nicht „die Zukunft“, sondern schon die Gegenwart unserer Kirche!