Die Wahllokale der Region Enns im Überblick

08.10.2017, 17:43 Uhr

Sowohl die Anzahl pro Gemeinde als auch die Öffnungszeiten der Wahllokale variieren stark.

REGION. Gerade einmal eine Woche vergeht noch bis zur Nationalratswahl. Welche Partei oder Liste am 15. Oktober als Sieger hervorgeht, steht noch in den Sternen. Fest steht allerdings bereits, wo gewählt werden muss. Dies wurde jedem Wahlberechtigten durch die Wahlinformation mitgeteilt. 64 Wahllokale gibt es für diese Wahl in der Region Enns - alleine 17 Wahllokale sind in der Stadt Enns zu finden - wobei in den größeren Gemeinden mehrere Wahllokale eingerichtet werden. So gibt es in der Gemeinde Enns 17, in St. Valentin zwölf, in St. Florian zehn und in Asten neun Wahllokale. Die Gemeinden Hargelsberg, Hofkirchen und Niederneukirchen müssen jeweils mit einem Wahllokal auskommen.

Wahllokale der Region Enns im Überblick

Auch bei den Öffnungszeiten gibt es Unterschiede. So ist das Wahllokal in der Imbissstube Springs in St. Pantaleon-Erla nur von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Alle 17 Wahllokale in Enns haben stattdessen von 7.30 bis 15 Uhr geöffnet. Elf der zwölf Wahllokale in St. Valentin haben sogar von 7 bis 15 Uhr geöffnet. Eine gesammelte Übersicht der Wahllokale der Region samt den Öffnungszeiten ist unter meinbezirk.at/wahllokale-ooe zu finden.Rathaus Trauungssaal, Marktplatz 2, 8 bis 15 UhrVolksschule, Schulstraße 7, 8 bis 15 UhrStockschützenhalle, Einsiedlstraße 31, 8 bis 15 Uhraltes Feuerwehrhaus Raffelstetten, Ipfdorferstraße 1, 8 bis 15 UhrSeniorenclub, Eigenheimstraße 4, 8 bis 15 UhrRathaus Mutterberatung, Marktplatz 2, 8 bis 15 UhrGemeindekindergarten, Ringstraße 3, 8 bis 15 UhrFeuerwehrhaus Asten, Ringstraße 10, 8 bis 15 Uhrneues Feuerwehrhaus Raffelstetten, Raffelstettner Straße 2a, 8 bis 15 UhrStadtamt Bürgerservicestelle, Hauptplatz 11, 7.30 bis 15 UhrSchießstätte, Schießstättenstraße 17, 7.30 bis 15 UhrHairteam Verena, Mooser Weg 2a, 7.30 bis 15 UhrÖTB-Heim, Weyermayrgutstraße 8, 7.30 bis 15 UhrKinderfreundeheim, Sportplatzstra0e 10, 7.30 bis 15 UhrBezirksaltenheim, Eichbergstraße 6b, 7.30 bis 15 UhrStädtischer Bauhof 1 & 2, Landstraße 2d, 7.30 bis 15 UhrAutohaus Schinagl, Astner Straße 34, 7.30 bis 15 UhrKindergarten II "Kunterbunt", Bahnhofstraße 21, 7.30 bis 15 UhrPfarrkindergarten St. Laurenz, Lauriacumstraße 4, 7.30 bis 15 UhrNeue Musikmittelschule, Maria Anger 6, 7.30 bis 15 UhrStadthalle Enns, Hafner-Straße 2, 7.30 bis 15 UhrNeue Mittelschule Lauriacum, Hanusch-Straße 25, 7.30 bis 15 UhrKindergarten I "Mosaik", Lorcher Straße, 7.30 bis 15 UhrAubböck Bau GmbH, Drosselstraße 36, 7.30 bis 15 UhrAsco Drink Machines GmbH, Steyrer Straße 80, 7.30 bis 15 UhrGemeindeamt Ennsdorf, Amthausstraße 5, 7 bis 13 UhrVolksschule Ennsdorf, Ziegelgasse 4b, 7 bis 13 UhrGasthaus AF Treff, Mauthausner Straße 13, 7 bis 13 UhrKinderhaus Ennsdorf, Sportplatzstraße 25, 7 bis 13 UhrVolksschule Ernsthofen, Hauptstraße 19, 7 bis 13 UhrKindergarten, Gemeindeplatz 4, 8 bis 14 UhrGemeindezentrum, Dorfplatz 1, 8 bis 15 UhrPfarrhof, Hauptstraße 31, 8 bis 14 UhrJosef-Heiml-Halle, Kronstorfberger Straße 1, 8 bis 14 UhrGasthaus Zaubereck, Wacholderstraße 6, 8 bis 14 UhrGasthaus Thalinger Hof, Eisenstraße 4, 8 bis 14 UhrGemiendezentrum, Dorfplatz 1, 8 bis 15 UhrVolksschule (Wahlsprengel 1 bis 5), Linzer Straße 24, 7.30 bis 15 UhrNeue Mittelschule (Wahlsprengel 6 bis 10), 7.30 bis 15 UhrKindergarten St. Pantaleon, Ringstraße 2, 8 bis 14 UhrImbissstube Springs, Alt-Pyburg 2, 8 bis 13 UhrAmts- und Musikhaus Erla, 7 bis 13 UhrVolksschule St. Valentin (Wahlsprengel 1 & 2), Hauptplatz 9, 7 bis 15 UhrNeue Mittelschule St. Valentin Schubertviertel (Wahlsprengel 3 & 4), Schubertviertel 50, 7 bis 15 UhrSeniorenwohnheim, Neubaustraße 27, 7 bis 15 UhrGasthaus Stollnberger, Remser Dorfstraße 13, 7 bis 14 UhrVolksschule Langenhart (Wahlstraße 7 bis 10), Werkstraße 22, 7 bis 15 UhrKindergarten Herzograd, (Wahlsprengel 11 & 12), Herzograd 15, 7 bis 15 Uhr