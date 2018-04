Johann Höfler bekam Ehrenpräsidentschaft

24.04.2018, 10:45 Uhr

Über Johann Höfler

Johann Höfler ist seit 1996 Hauptsponsor der Union TTI St. Florian, 2004 wurde er Vizepräsident und ab 2009 übernahm er von Leo Windtner die Präsidentschaft, die er bis zur Übergabe an Oskar Prassl 2016 innehatte. Unter seiner Präsidentschaft wurde in der Saison 2015/16 der dritte Tabellenplatz in der Regionalliga Mitte erreicht und somit das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte erzielt.Weiters erhielten Rupert Wiener das Union-Verdienstzeichen in Silber und Hannes Reitbauer das Union-Verdienstzeichen in Bronze.