Spannende Lesenacht in der Astener Bibliothek

05.09.2018, 11:32 Uhr

Die Kinder hatten die Möglichkeit, an sechs verschiedenen Forschertischen zu experimentieren und ihr Wissen zu erweitern. Nach dem Abendessen gab es viel Spaß bei einem spannenden "1, 2 oder 3"-Spiel. Mit den vorher ausgewählten Büchern schlüpften die Kinder schließlich in ihre Schlafsäcke, doch an Nachtruhe dachten sie noch lange nicht!