Teilnehmerrekord bei 13. Ennser Stadtlauf

02.05.2017, 22:42 Uhr

Enns : Hauptplatz |

ENNS. Perfektes Laufwetter bei strahlendem Sonnenschein, zahlreiche Zuschauer und ein Rekord-Teilnehmerfeld von knapp 300 Startern machten den 13. Ennser „Sparkassen“ Stadtlauf am 1. Mai zu einem wahren Lauffest. Die Sieger beim Hauptlauf hießen heuer Angelika Krieger und Christian Kresnik.

Ein neuer Streckenrekord über den 8 Kilometer langen Hauptlauf fiel durch den diesjährigen Sieger Christian Kresnik vom LAC Amateure Steyr. Mit einer Zeit von 25:39 kam Kresnik mit fast zwei Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzieren Franz Simon Mayrhofer vom TriRun Linz ins Ziel. Platz drei der Tageswertung ging an Gerald Steindl vom Massage-Fachinstitut Engertsberger St. Valentin. Ennser Stadtmeister wurde Lukas Kaufmann.

Die schnellste Dame hieß heuer Angelika Krieger vom Veranstalter-Verein Team Zisser Enns, die zugleich Ennser Stadtmeisterin wurde. Hinter ihr landeten Sarah Sonnleitner (ASK Nettingsdorf) und Nicole Kaar (TriRun Linz) in der Gesamtwertung am Stockerl.Besonders bei den Kinderläufen war der Ansturm auf den Ennser Stadtlauf groß. Allein fast 100 laufbegeisterte Kinder zwischen zwei und neun Jahren wurden auf der 500m langen Runde am Ennser Hauptplatz vom begeisterten Publikum kräftig angefeuert. Bei den Jugendlichen stellten vor allem die Schüler der Neuen Mittelschule Lauriacum Enns einmal mehr ein starkes Starterfeld.Tolle Stimmung herrschte auch heuer wieder beim Friendship-Teamlauf, bei dem Mannschaften von Ennser Unternehmen, Schulen und Vereinen am Start waren. Die schnellste Firma war die Heeresunteroffiziersakademie, bei den Vereinen gewannen die Naturfreunde Enns 3. Die Schulwertung ging an die „Speedies“ von der NMS Lauriacum Enns.Bilder: Team Zisser Enns