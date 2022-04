Wer kennt nicht die Carrera-Rennbahnen. Sie war der Traum von vielen Kindern. Inzwischen sieht es anders aus: In der Slotcar-Arena werden Rennen wie in der Formel 1 abgehalten.



WIEN/FAVORITEN. Slotcars waren ab den 1960er Jahren eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Da wurden Rennstrecken gebaut und die kleinen Autos sausten mit Höchstgeschwindigkeit durchs Wohnzimmer.

Spielst du mit diesen Mini-Boliden?

Auch Helmut Müller-Casagrande hat in seiner Kindheit den Daumen und die Reifen der Slotcars zum Glühen gebracht. An die 40 Jahre hat er dann nicht mehr an sein Kindheitsvergnügen gedacht, bis vor zwölf Jahren, als er die Slotcar Arena in Favoriten eröffnete.

Vom Internet zum Autorennen



"Ich war über zehn Jahre in der IT-Branche tätig und wollte mich dann selbstständig machen. Mein Gedanke war, ich könnte dann bis zur Pension spielen", lacht der 63-Jährige, der die Bahn gemeinsam mit seiner Frau Claudia Schmidt in der Himbergerstraße 2, wenige Schritte von der U1-Station "Neulaa" betreibt.

Die Rennen in der Slotcar Arena gehen oft übers Spielen hinaus. Die Profis unter den Besuchern bringen nicht nur ihre eigenen Autos mit, sie bauen sie auch oft selbst zusammen. "Wir bieten immer wieder Workshops an, in denen man lernt, wie man Autos baut. Termine gibt es telefonisch", so Müller-Casagrande, der auch Zubehör von Carrera zum Verkauf anbietet.

Der Zieleinlauf ist manchmal eine Millimeter-Sache.

Österreichs größte Rennbahn



Einer der Gäste mit eigenem Rennwagen ist Manfred Wajs, der eigens aus der Steiermark anreist. Aus gutem Grund, denn die Slotcar Arena ist nicht nur eine der größten öffentlichen Bahnen Europas, sondern auch die größte in ganz Österreich sowie die einzige, die nicht in Vereinsräumen steht.

"Im Prinzip geht es bei den Rennen ja um nix, aber in dem Moment an der Bahn geht es ums Ganze. Das ist manchmal Drama pur", erzählt Wajs. Auch wenn die Rennen oft hochemotional sind, schaut der Streckenposten immer darauf, dass es nicht zu Beflegelungen und dergleichen kommt. "Beim ersten Mal gibt es eine Verwarnung, beim zweiten Mal droht der Rausschmiss", so Müller-Casagrande, der nicht nur auf ein gutes Miteinander Wert legt, sondern auch auf die Sicherheit bedacht ist.

Auf über 1.200 verbauten Carrera-Schienen auf zwei Bahnen werden Kindheitserinnerungen wahr.

Herz für Kinder

Wer nicht nur flotte Runden mit den Slotcars drehen, sondern richtige Rennen fahren möchte, kann das jeden Mittwoch tun. Dann dürfen auch Anfänger im Bewerb gegeneinander antreten. Ansonsten sind täglich außer Montag kleine und große Slotcar-Fans willkommen, Kinder unter zehn in Begleitung Erwachsener.

Mit Kindern kann Müller-Casagrande besonders gut, sie liegen ihm am Herzen. So bietet er auch Geburtstagsfeiern für die lieben Kleinen an. Und: "Einmal im Jahr veranstalten wir ein Charity-Rennen, coronabedingt mussten wir allerdings zweimal aussetzen", so Müller-Casagrande, der hofft, dass es in der nächsten Wintersaison wieder klappt.

Gleich beim Eingang merkt man, dass hier schnelle Boliden und Humor gefragt sind.

Alle Einnahmen werden gespendet, Begünstigte waren unter anderem bereits die Schmetterlingskinder von Debra, das St. Anna Kinderspital oder ein rheumakranker Bub, der mit dem Geld mit seiner Familie auf Urlaub fahren konnte.

Zur Sache



Geöffnet ist die Slotcar-Arena in der Himberger Straße 2 zu folgenden Zeiten:

Mittwoch bis Freitag von 14 bis 21 Uhr

Samstag 10 bis 21 Uhr

Sonntag 12 bis 18 Uhr

Bis inklusive Dienstag, 19. April, ist krankheitsbedingt geschlossen.

