Unterstützung von kostenlosen Freiluft-Kursen an den Volkshochschule Favoriten für alle. Anmeldung so lange der Platz reicht.

WIEN/FAVORITEN. Ob Zumba, Pilates, Fit mit Kinderwagen, Qui Gong oder Power-Workout: Bewegung im Freien tut gerade nach der Zeit des Lockdowns und des Home-Offices gut.

Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) unterstützt diese Aktion – und so bietet die VHS (Volkshochschule) Favoriten 16 kostenlose Kurse an, die im Juli und August stattfinden. Die Orte: im Kurpark Oberlaa, im Helmut-Zilk-Park, im Arthaberpark und am Wasserturm.

Sporteln bis Malen

Im Angebot steht neben dem Thema Sport und Bewegung auch Kinder-, Sprach- und Malkurse, freut sich Franz über das abwechslungsreiche Programm. Informationen zu den VHS-Kursen erhält man unter www.vhs.at/favoriten und unter der Telefonnummer 01/89 174 110 000 oder per Mail.

Favoriten hat aber mehr zu bieten, als die VHS-Kurse. So können alle, die sich gerne im Freien sportlichen betätigen, etwa die neun Aktiv-Parks, die Discgolfanlage im Volkspark Laaer-Berg, den Motorikpark im Helmut-Zilk-Park oder die neue Calisthenics-Anlage im Alfred Böhm Park kostenlos testen.