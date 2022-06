In der Nacht auf Mittwoch kam es in einer Wohnung, in der ein Ehepaar lebte, zu einem Kohlenstoffmonoxid-Unfall. Feuerwehr und Rettung mussten anrücken. Bei Ankunft der Einsatzkräfte war die Bewohnerin bereits bewusstlos. Sie und ihr Ehemann mussten in ein Spital gebracht werden.

WIEN/FAVORITEN. Ein mobiles Klimagerät hat in der Nacht auf Mittwoch einen Kohlenstoffmonoxid-Unfall in einer Favoritner Wohnung im zweiten Stock eines Mehrparteienwohnhauses verursacht. Durch den Betrieb des Gerätes war es zu einem Unterdruck in der Wohnung gekommen. Die Abgase der Therme konnten laut der Feuerwehr nicht ordnungsgemäß über den Fang abziehen und es kam zu einer starken CO-Konzentration in der Wohnung.

Ein in der Wohnung befindliches Ehepaar verspürte Unwohlsein und verständigte die Rettung. Die standardmäßig von der Berufsrettung Wien mitgeführten Kohlenstoffmonoxid-Warngeräte schlugen bereits beim Betreten der Wohnung Alarm.

Die Wiener Berufsrettung versorgte das Ehepaar notfallmedizinisch vor Ort, bevor es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Unter Atemschutz brachte die dazu gerufene Berufsfeuerwehr die bereits bewusstlos im Bett liegende Frau aus der Wohnung und übergaben sie an den Rettungsdienst. Diese übernahm die notfallmedizinische Versorgung des Ehepaares und brachte es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeitgleich evakuierten und kontrollierten weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr die an den Abgasfang angrenzenden Wohnungen. Ein Hochleistungsbelüftungsgerät musste zur Druckbelüftung eingesetzt werden um die CO-Konzentration im Gang und der Wohnung zu beseitigen. Vom Inspektionsrauchfangkehrer der Berufsfeuerwehr Wien wurde die Therme und die zugehörige Abgasführung kontrolliert.

Immer wieder kommt es zu Kohlenstoffmonoxid-Unfällen (Symbolbild).

Berufsfeuerwehr warnt vor CO-Unfällen



Unter normalen Umständen ist eine Gastherme laut Berufsfeuerwehr-Sprecher Christian Feiler absolut sicher. Probleme mit einer erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Konzentration kann es dann geben, wenn Therme oder Abgasfang (Rauchfang) nicht oder nur schlecht gewartet sind, es besonders heiß ist oder wenn Ventilatoren die Luft aus der Wohnung ins Freie saugen.

Feiler rät, beim Betrieb der Therme im Sommer – beim Duschen oder Geschirr abwaschen – Fenster und Türen zu dem Raum zu öffnen, in dem die Therme montiert ist.

