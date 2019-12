Wegen ihrer ehrenamtliche Tätigkeit in der Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost ausgezeichnet.



FAVORITEN. Roswitha Abdalla wohnt seit 1971 in der Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost und unterstützte ihre Nachbarschaft als Mietervertreterin von 2012 bis Juni 2019. Sie war "Forum 10"-Delegierte und beteiligte sich an diversen Besprechungen bei Wiener Wohnen und bei Stadträten. Sie bot regelmäßige Beratungsstunden für Mieter an und hat bis heute ein offenes Ohr für private Anliegen.

Sie ist Teilnehmerin beim Grätzeltreff Hansson-Siedlung, bei dem sie über aktuelle Mieter-Themen informiert und die Stimmung in der Siedlung vermittelt. Roswitha Abdalla ist sehr bemüht, Anliegen und Wünsche aller Bewohner-Altersgruppen anzusprechen und kooperiert mit diversen Einrichtungen im Grätzel.

Hoffest für alle Generationen



Seit 2011 organisierte sie ein jährliches Hoffest in der Wendstattgasse 4. Mit Unterstützung von wohnpartner-Team 10 und in Kooperation mit dem Jugendzentrum und Schulen vor Ort veranstaltete sie das generationsübergreifende Nachbarschaftsfest.

Ihre offene und herzliche Art motiviert Bewohner und Akteure aus anderen Wohnhausanlagen, ja aus ganz Favoriten, um ihre Aktionen zu unterstützen.

Sie war eine wichtige Interviewpartnerin für das wohnpartner-Zeitzeugenbuch „Die gute Siedlung“. Ihre Beiträge zeigen ihre Verbundenheit mit der Hansson-Siedlung und deren Bewohner, Jugendlichen und Kindern.