Das war eine nicht sehr süße Wassermelone. Also habe ich die Stücke gepfeffert, gesalzen und Honig darauf gepinselt. So schob ich es in den Backofen. Bei 200 Grad wurde es schnell karamellisiert und eine nette warme Vorspeise, so zwischen süß und pikant.

Aus den Schalen habe ich Pickles gemacht wie hier bereits früher beschrieben, die Schalen sind nämlich auch dann zum Einkochen geeignet, wenn das Fruchtfleisch nicht wirklich süß schmeckt.