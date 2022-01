Wenn ein Haustor offen steht, muss ich hinein schauen. Ich finde so immer wieder Überraschungen: wunderschöne Innenhöfe, lebenswerte grüne Winkel inmitten der Großstadt, hier etwa im 1. Wiener Gemeindebezirk. Wir bewegten uns im Umfeld der Sindgerstraße, und in einem ziemlich kleinen Gebiet sahen wir so viel Schönes.