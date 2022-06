Die Veranstaltung im Böhmischen Prater mit Andy Lee Lang am 25.06.2022 mit seiner Band.

Zuerst wurden wir das Große Publikum (circa 500 Personen) von der Bezirksvertretung Favoriten Herrn Gerhard Blöschl herzlich begrüßt.

Weiteres was uns am Herzen liegt möchten wir uns bedanken für das Finanzielle an den Sponsoren. Ich habe mir leider nicht die Namen gemerkt die uns das ermöglicht haben um einen Eintritt für 15,00€.

Für die Organisation war Herr Manfred Fritz und sein Team verantwortlich.

Es war alles vorhanden Speisen, Getränke und vieles mehr.

Das Konzert mit Andy Lee Lang und seiner Band war gewaltig, hervorragend und Exzellent.

Jeder Musiker mit seinen Instrumenten sowie Gesang waren speziell so etwas haben wir noch nie erlebt.

Wir das Publikum wurden aufmerksam gemacht das wir unter der Veranstaltung nicht fotografieren oder Videos machen dürfen.

Ich habe vor dem Konzert ein Foto von Andy Lee Lang gezaubert wo er sehr charmant war und freundlich.

Am Ende des Konzertes hat er uns erlaubt ein paar Fotos zu machen.

Was uns alle gefreut hat.

Mein Mann und ich waren so begeistert von Andy Lee Lang und seiner Band.

Viele Dank nochmals an Alle und wir wünschen auf diesen Weg alles Gute Andy Lee Lang und seiner Band.

Liebe Grüße Harry und Renate Blatterer

Bitte die Fotos anklicken dann sieht man diese ganz. Danke