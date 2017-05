Babyeule in Favoritner Gemeindebau gefunden

02.05.2017, 13:45 Uhr

Passanten staunten nicht schlecht, als sie im 10. Bezirk über eine junge Eule stolperten. Das Tier wurde von Polizisten zum Wiener Tierschutzverein gebracht.

FAVORITEN. In Wien werden immer wieder junge Wildtiere aufgelesen. Diesmal war es zwar kein Fuchs , dennoch ist es sehr flauschig: Ein Waldohreulenbaby wurde von Passanten in einem Gemeindebau in Favoriten von Passanten entdeckt und beehrt derzeit den Wiener Tierschutzverein (WTV). Die zu Hilfe gerufenen Beamten der Polizeiinspektion Zohmanngasse kümmerten sich um das Tier und brachten es ins Tierschutzhaus des WTV nach Vösendorf.

Gefährdete Tierart

Nach eingehender Untersuchung durch den WTV-Tierarzt steht fest: Die Eule ist zum Glück unverletzt. Nun wird die junge Eule im Kleintierhaus des WTV aufgepäppelt und großgezogen. "Da sie noch zu jung ist, um selbstständig zu fressen, übernimmt das WTV-Personal vorerst auch die Fütterung des Babys. In ein paar Tagen wird sie in die Obhut der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee übergeben", heißt es seitens des WTV.Waldohreulen gehören zu den gänzlich geschützten Tieren Österreichs und sind in Teilen des Landes stark gefährdet – etwa in der Steiermark und Tirol. Jungtiere werden Ästlinge genannt. Bereits im Alter von zehn Wochen können die Jungeulen in der Lage sein, selbständig Mäuse zu erjagen.