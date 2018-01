Danke an die BZ Ewiger Schandfleck in Favoriten Neilreichgasse

31.01.2018, 18:13 Uhr

Das Kaputte Fenster wurde sehr bald geschlossen:Siehe Link.Da ich ja diesen Eintrag auch an FB weitergeleitet habe, hat sich Herr Bezirksvorsteher Marcus Franz bei mir gemeldet und wahrscheinlich wurde die Gefahr des offenen Fenster von ihn gleich erkannt.Weiteres hat Herr Bezirksvorsteher betreffend der Hütte in die Wege geleitet.Danke auch an die BZ und unseren Bezirksvorsteher Marcus Franz.Bis auf weiteres wo ich mich dann melde was geschieht.LG Renate Blatterer