Der 26. Holzstraßenkirchtag findet am 10. Juli in St. Urban statt. Das Motto: Holz-Stein- Urbansee.

ST. URBAN. Ihren Ursprung hatte die Holzstraßen-Idee im Jahr 1995. Günter Sonnleitner, dem damaligen Leiter der Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach, war es gelungen das Interesse für den nachwachsenden Roh- und Werkstoff Holz in vielen Gemeinden zu wecken und sie in der Kärntner Holzstraße zu vereinen. Der Holzstraßenkirchtag ist jene Veranstaltung, die man getrost als "regionale Leistungsschau" für Holz bezeichnen kann.

Bedeutung wächst

Anlässlich der aktuellen Entwicklung kommt dem heimischen Holz mehr Bedeutung zu denn je. "Wald, Holz und Energie sind untrennbar miteinander verbunden", so Sonnleitner. "Die Globalisierung hat uns zu Konsumenten, die pausenlos im Überfluss schwelgen, gemacht. Veränderungen sind im Gange und die beginnende Rohstoffknappheit sorgt dafür, dass wir uns heimischer Ressourcen besinnen."

Wirtschaftsfaktor Holz

Laut Sonnleitner wachsen in Österreich jährlich 30 Millionen Kubikmeter Holz zu. "Lediglich 80 Prozent davon werden aktuell genutzt. Die Aufgabe der Waldbesitzer besteht darin die Wälder klimafit zu machen. Regelmäßige Durchforstung, naturnahe Aufforstung und Pflegemaßnahmen sind nötig, um eine stabile Basis zu schaffen. Holz als Roh- und Baustoff, als Energieträger und Wirtschaftsfaktor kann wieder zur Lebensgrundlage für den ländlichen Raum werden."

Wertschöpfung bleibt

Mit einer entsprechenden Holzbaukultur könne eine Bewegung für eine nachhaltige Holzbauweise eingeleitet werden. "Interessante Holzbauten könnten revitalisiert und neu belebt werden. Auf diese Weise wird Holz zum Wirtschaftsfaktor, der gerade in den Mitgliedsgemeinden der Kärntner Holzstraße eine zentrale Rolle übernehmen kann. Es entsteht ein geschlossener Wertschöpfungskreislauf: Holzverarbeitende Betriebe wie Sägewerke, Zimmereien, Tischlereien, Gewerbebetriebe, … bringen Arbeitsplätze in die Regionen und zusätzlich wird der ländliche Raum gestärkt."

Einen Innovationsschub durch den Einsatz von Holz erwartet sich Sonnleitner auch für den touristischen Bereich. "Urlaub im ländlichen Raum könnte unter Einbindung von Wald und Holz an Attraktivität gewinnen."

ORF Radiotag zum Holzstraßenkirchtag

Donnerstag, 7. Juli 2022, Moderator Martin Moser in St. Urban, Gemeindeamt

9.10 Uhr, Bürgermeister Dietmar Rauter: St. Urban eine lebenswerte Gemeinde mit Holz, Stein

9.20 Uhr, Werner Kogler: Stein, ein Naturprodukt für private Bauten und öffentliche Projekte

10.10 Uhr, Günter Sonnleitner: 26. Jahre Kärntner Holzstraße – eine Erfolgsgeschichte in 17 Mitgliedsgemeinden

10.20 Uhr, Hans Zöscher: Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach, eine nationale und internationale forstliche Kaderschmiede für klimafitte Waldbewirtschaftung

10.40 Uhr, Peter Witasek: Klimawandel, Sturm, Borkenkäfer und CO₂ eine Gefahr für unsere Wälder



14.10 Uhr, Erwin Thoma: Holz, ein Produkt der Natur im CO₂-bilanzneutralen Kreislauf unserer Wirtschaft …

14.20 Uhr, Fritz Klaura: Mit Holz in die Zukunft bei privaten und öffentlichen Projekten

14.40 Uhr, Franz Bergmann: Holz, ein geniales Produkt für unsere Handwerker

14.50 Uhr, Alfred Seebacher: "Nockholz" – Fichte, Lärche, Zirbe mit Ursprungszeugnis in unserer Region

15.10 Uhr, Johann Freithofnig: Holz, ein wunderbares Arbeitsmaterial für Handwerker zum Angreifen und Wohlfühlen, Holzartenlebensräume bei der Arbeit in der Freizeit und im Urlaub

15.20 Uhr, Martin Huber: Kärntner Waldarbeitsmeisterschaft – Profis kämpfen um Präzision, Millimeter und Sekunden

15.40 Uhr, Eduard Penker: Kärntner Brillenschafzucht zur sanften Nutzung unserer Kulturlandschaft

---------

26. Holzstraßenkirchtag: 10. Juli in St. Urban, ab 10 Uhr

Rund 100 Aussteller aus den Bereichen Holz, Forst, Wald, Energie, Bauwesen, Landwirtschaft, Landtechnik, Transportwesen, Handwerk, Mode, … werden erwartet

Waldarbeitsmeisterschaft: Die Wettkämpfer gehen in sieben Disziplinen an den Start: Fallkerb- und Fällschnitt, Kettenwechsel, Kombinationsschnitt, Blochrollen, Durchhacken, Zielhacken & Geschicklichkeitsschneiden