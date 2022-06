Am 3. Juli ist Kärnten im Ironman-Fieber. Erstmals führt die Radstrecke durch die Feldkirchner Innenstadt.

FELDKIRCHEN. Der Ironman schickt schon jetzt seine Boten voraus. In Feldkirchen rüstet man sich für eine Premiere.

Neue Streckenführung

Erstmals führt die Radstrecke durch die Innenstadt. 800 Meter lang ist die Route, die durch die 10.-Oktober-Straße über die Kirchgasse und den Hauptplatz führt. Über die Ahrensburgerstraße, den Missoni-Hügel und die Pilgramstraße werden die Radler wieder in die Klagenfurter Straße geleitet. Über die Ahrensburger Straße und Pilgram Straße kommt der Radtross dann wieder auf die Originalstrecke in der Klagenfurter Straße zurück. Der Bahnhof Feldkirchen ist nur über die Gurktaler-Straße erreichbar. Dort wird in diesem Bereich ein Fußgängerübergang eingerichtet. Um das Sportevent gebührend zu feiern, plant das MF-Team ein Rahmenprogramm. "Der Schillerplatz rund um das Classic Café-Pub wird zu einer Ironman-Partymeile mit Musik und Moderation", verrät Stadtmarketing-Verantwortliche Stadträtin Andrea Pecile. "Natürlich haben auch andere Gastronomiebetriebe in der 10.-Oktober-Straße und der Innenstadt geöffnet und bieten den Zuschauern Erfrischung und Stärkung an."

Um Verständnis wird gebeten

Zugleich bittet Pecile die Bürger um Verständnis für die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, die mit Straßensperren verbunden sind. "Wir wissen, dass es sich dabei um Einschränkungen handelt. Allerdings sind wir auch stolz, dass wir die Athleten in Feldkirchen hautnah erleben dürfen und anfeuern können. Bedanken möchten wir uns auch bei den vielen Freiwilligen, die entlang der Strecke für die Sicherheit der Sportler und Bürger sorgen."

Straßensperren beachten

Um die 180 Kilometer lange Radstrecke der 23. Auflage des Ironman Austria-Kärnten durchgehend führen zu können, sind auch im Bezirk Feldkirchen einige Straßensperren notwendig: Turracher Bundesstraße, B 95, von Radweg (Mercedes Moser) bis Ponfeld Straße, 8 bis 14 Uhr, Ossiacher Bundesstraße, B 94, von St. Veit (Kreuzung 10.-Oktober-Platz) bis Feldkirchen (St. Veiter-Straße), 8 bis 13.30 Uhr, Feldkirchen (St. Veiter-Straße, 10.-Oktober-Straße, Kirchgasse, Rauterplatz, Hauptplatz, Ossiacher Straße, Ahrensburger Straße, Pilgramstraße, Klagenfurter Straße) sowie die Ossiacher Tauern Straße, L 47, von Bösenlacken bis Radweg von 8 bis 13.30 Uhr. Fast alle Streckenabschnitte können umfahren werden. Unter polizeilicher Aufsicht kann die Passage auf der Turracher Bundesstraße, B 95, in Radweg (Zufahrt zur Schießstätte) überquert werde. Wartezeiten müssen in Kauf genommen werden, da die Athleten natürlich Vorrang haben.