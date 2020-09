In einer Schau im Schloss Albeck sind derzeit die schönsten Kleider der Kaiserin Elisabeth zu sehen.

ALBECK (fri). Vor zwei Jahren stieß die kulturell interessierte Albecker Schlossherrin Elisabeth Sickl im Rahmen eines Italien-Urlaubes zufällig auf ein Prospekt, das eine Ausstellung mit "Sissis Roben" bewarb.

Erstmals in Österreich

"Ich habe mir das angeschaut und war sofort überzeugt, dass diese Ausstellung gut in unsere alten Gemäuer passen würde", schildert Elisabeth Sickl. Also nahm sie Kontakt mit der Künstlerin, die die Kleider nach Gemälde- und Foto-Vorlagen stilvoll und elegant in Handarbeit nachgenäht hatte, auf und es gelang ihr die Künstlerin für eine Ausstellung in Albeck – übrigens die erste außerhalb Italiens – zu gewinnen. "Dolores Patrizio ist wahrhaft eine Künstlerin, denn detailgenau hat sie nicht nur Kleider von Kaiserin Elisabeth, sondern auch jene von anderen Persönlichkeiten dieser Zeit nachgeschneidert", sagt Sickl.

"Wir haben die Wände extra für diese Ausstellung farblich neu gestaltet und bewusst auf andere Dekoration verzichtet, um die Kleider – 31 an die Zahl – richtig in Szene setzen zu können." Besucher werden erstaunt feststellen, dass die Vielfalt der Designs unglaublich groß ist. "Kein Modell gleicht dem anderen."

Jahresausstellung 2020 "Sissis Roben – Kleiderreproduktionen von Dolores Patrizio" bis 31. Dezember 2020, Donnerstag bis Sonntag und feiertags von 11 bis 17 Uhr.