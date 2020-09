Auf einer rund 5.000 Quadratmeter großen Fläche im Zentrum von Feldkirchen entstehen Wohnungen.

FELDKIRCHEN (fri). Nur wenige Minuten vom Feldkirchner Hauptplatz entfernt soll neuer Wohnraum entstehen. "Das Kärntner Siedlungswerk hat das rund 5.000 Quadratmeter große Areal vom bisherigen Besitzer gekauft und plant dort Wohnungen", sagt der Bürgermeister der Stadtgemeinde Feldkirchen Martin Treffner. Die Rede ist von einem Grundstück, das zwischen Zehenthofgasse und Feldgasse liegt.

Im innerstädtischen Bereich

"Der Verkauf ist bereits über die Bühne gegangen, jetzt kann mit der endgültigen Planung begonnen werden", so der Bürgermeister, "Noch ist nicht ganz klar, wie viele Wohnungen entstehen werden, sicher ist aber, dass es eine Mischung aus Eigentums- und geförderten Wohnungen sein wird." Zudem sollte der Bau dem vorhandenen Gelände angepasst werden. "Positiv ist, dass erneut im Kernbereich Wohnraum geschaffen wird", betont Treffner. "Davon profitieren langfristig die Innenstadt und die Wirtschaftsbetriebe, aber auch die Bewohner selbst, denn alle infrastrukturellen Einrichtungen wie Ämter, Ärzte, Apotheken oder Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar."

30 Mietwohnungen

Rund 30 Wohneinheiten, ebenfalls vom Kärntner Siedlungswerk errichtet, sind in der St. Ruprechterstraße in Planung. "Dabei handelt es sich um Mietwohnungen ohne Förderungstitel", erklärt der Bürgermeister und fügt an, dass 2021 auch das Holzwohnbau-Projekt der Vorstädtischen Kleinsiedlung in Feldkirchen realisiert wird.

Aber nicht nur im Zentrum von Feldkirchen werden eifrig Wohnungen errichtet, auch in den Ortschaften im Gemeindegebiet wird auf die Bedürfnisse reagiert. "In St. Martin wird unterhalb des Kindergartens ein Gebäudekomplex mit zwei mal neun Wohneinheiten gebaut. Zu erwähnen ist, dass in die Anlage auch ein Café mit Bäckerei und kleinem Nahversorger installiert werden soll. Ein kleiner Benefit mit positiven Auswirkungen für die Bewohner."