Zwei Jahre lang war es sehr ruhig in der gesamten Schlagerszene, dafür wird der heurige Sommer umso lauter: Schlagerstar Melanie Payer im Gespräch über das Comeback auf der Bühne.

EBENE REICHENAU. In der heimischen Schlagerszene ist sie schon seit 2014 bekannt, die Fangemeinde in Deutschland, der Schweiz und in Südtirol ist noch größer und ihre vorletzte Single „Papillon“ hielt sich wochenlang in den Top-10 der Airplay-Charts und in den internationalen Hitparaden. Die Rede ist hier von der sympathischen Reichenauerin Melanie Payer, die ihren eigenen musikalischen Weg von der Trachtenkapelle Patergassen auf die Schlagerbühne schaffte.

Stillstand

Wie alle anderen Musikern und Künstler musste Payer zwei Jahre lang auf den Auftritt im Rampenlicht verzichten: „Es war sicherlich keine einfache Zeit, auch ich bin nicht davon verschont geblieben. Zwei Jahre lange gab es so gut wie keine Auftritte, keine Konzerte, keine Events, alles kam zum Stillstand.“ Aufgeben und verzweifeln war aber nie eine Option für sie. „In dieser Zeit habe ich sehr viel dazugelernt und konnte mit meiner Familie die wundervolle Natur hier in der Ebene Reichenau genießen. Und so ganz nebenbei ist mein neues Album „Herzüber“ entstanden“, lacht die quirlige Sängerin.

Eigene Kompositionen

Musikalisch hat sie sich eindeutig weiterentwickelt, was sicher auch auf den Einfluss des neuen Produzenten Hubert Molander zurückzuführen ist. Payer: „Die Songs sind etwas „poppiger“ geworden, die Texte jedoch tiefgründiger“. Zahlreiche Eigenkompositionen sind außerdem auf dem neuen Album „Herzüber“, das am 17. Juni offiziell im Handel erschien, vertreten. Den Verlust eines geliebten Familienmitglieds verarbeitet die Sängerin zum Beispiel im Titel „Seit du nicht mehr da bist“, auch die aktuelle Singleauskopplung „Wer weiß“ beinhaltet viel von ihren Erfahrungen im Leben, von den ganzen „Ups“ und „Downs“.

Live-Auftritte

Gesungen hat Melanie Payer schon immer und überall. „Mit fünf Jahren erzählte ich jedem, dass ich später mal Sängerin werden möchte.“ Nach der Entdeckung durch ihren Onkel Franz Guzelnig nahm die Karriere rasch ihren Lauf, zwei Alben und viele TV-Auftritte folgten, auch einige internationale Auszeichnungen bestätigten das Talent des Wirbelwindes. Immer an ihrer Seite ist ihr Manager Josef Trojer und ihre Familie „Ohne deren Unterstützung wäre ich wohl nicht da, wo ich heute bin, danke dafür“. Dass sie sich auf der Bühne sehr wohlfühlt, zeigt sich bei jedem ihrer Auftritte: „Es ist so schön, für mein Publikum live zu singen, ich liebe es. Und die Fans geben einem auch wieder so viele berührende Momente zurück, da steigt mir regelmäßig die „Gänsehaut“ auf“, erklärt uns Payer gerührt. Die beste Gelegenheit, Melanie live zu erleben, bietet sich bei ihrem großen Open Air-Konzert inkl. CD-Präsentation am Samstag, dem 25. Juni ab 19 Uhr im Nockstadl Ebene Reichenau. Karten dafür gibt es unter oeticket.com.



Zur Sache

Open Air-Konzert von Melanie Payer inkl. CD-Präsentation

Samstag, 25. Juni

19 Uhr, Nockstadl

Karten unter oeticket.com