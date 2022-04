Zu einer traditionellen Osterjause gehören neben Schinken & Eiern auch gutes Brot, ein Reindling und vielerorts eine Mohnbutter.

BUGGL IN BACH, SCHUSS. Ostern ist im Hause Stubinger in Buggl in Bach ein Fest der Familie. „Wir versuchen den Kindern die Traditionen weiterzugeben“, sagt Viktoria Stubinger. „Gerade das Osterfest ist mit vielen kulinarischen Genüssen verbunden.“ Ehe es aber an das Genießen der Osterspeisen geht, ist auch einmal Verzicht angesagt.

Spinat & Sterz

In der Karwoche gibt es generell sehr viel zu tun für die Landwirtin. Schinken, Würste & Co. warten darauf, gekocht zu werden, und Brot und Reindling müssen in den Ofen. „Traditionell wird der Ofen fürs Fleischkochen mit den Palmbuschen des Vorjahres befeuert“, so die Bäuerin. „Am Gründonnerstag ist Backtag. Zu Ostern kommt neben dem Reindling auch das Labwazan – ein Brot, das je zur Hälfte aus Roggen- und Weizenmehl besteht – auf den Tisch.“

Davor ist aber noch zwei Tage Schmalhans Küchenmeister. „Am Gründonnerstag gibt es Rösterdäpfel mit Spinat und Spiegelei und am Karfreitag essen wir Heidensterz. Danach schmeckt die Osterjause am Karsamstag Nachmittag im Kreise der Familie so richtig gut.“

Mohnbutter zu Schinken & Reindling

Die Tradition der Mohnbutter-Herstellung hat die Bildungsreferentin von Reichenau Monika Mitter von ihrer Mutter und Großmutter übernommen. "Schon als Kind war ich dabei, wenn vor Ostern die köstliche Butter gemacht wurde", denkt Mitter zurück. Ganz klar, dass sie die Tradition weiterführt. "Die Mohnbutter gehört bei uns zur Osterjause, die sowohl Karsamstag nach der Fleischweihe als auch am Ostersonntag gegessen wird. Aus Milch, Mohn, Nüssen, Zucker, Zimt, Rosinen und einem Schuss Rum wird eine Fülle zubereitet. Ein Buttermodel oder eine andere beliebige Form wird mit Butter ausgekleidet. Die Mohnfülle darauf streichen und mit Butter abdecken. Kühl stellen und danach aus der Form stürzen. Mohnbutter wird dann zur Osterjause gereicht.“

Eine Butter zur Hochzeit

"In unserer Gegend ist es aber auch üblich, der Braut zur Hochzeit eine Mohnbutter zu schenken", so Mitter, "und zwar in der Form eines Lammes." Auch sie hätte ein solches Mohnbutter-Lamm bekommen und trägt nun diese Tradition weiter.

Osterbräuche

Die österliche Zeit reicht vom Palmsonntag mit der traditionellen Palmweihe bis zum Weißen Sonntag (Sonntag nach Ostern).

Am Gründonnerstag (Antlasstag) wird vielfach Grünes gegessen (Spinat, Kräutersuppe). An diesem Tag gelegte Eier gelten als glücksbringend und unheilabwehrend (Antlasseier). Der Karfreitag gilt als strenger Fasttag. Am Karsamstag werden in der Kirche Speisen (Schinken, Eier, österliches Backwerk) geweiht.