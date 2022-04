Der Vorstand des ESC Soccerzone Steindorf kann sich über Titelgewinne der U13- und U15- Mannschaften freuen.

STEINDORF. Die ESC-Familie ist sehr stolz auf ihre U13- und U15-Siegerteams. Gefeiert wurde direkt in der Ossiacher See-Halle bei der Medaillen- und Pokalübergabe durch den KEHV-Präsidenten Michael Herzog-Löschnig.

Würdige Abschlussfeier

Beim Saisonabschluss mit dem Nachwuchs des ESC SoccerZone Steindorf wurden die erfolgreichen Spieler und Trainer geehrt. "Ein besonderer Dank gebührt den Eltern und Helfern, die Eishockey in Steindorf möglich machen. Dank ergeht auch an Nachwuchsleiter Walter Grud und Team sowie KEHV-Präsident Michael Herzog-Löschnig, der sich Zeit genommen hat mit den Kindern und Jugendlichen aufs Eis zu gehen und die Siegerehrung durchzuführen", unterstreicht Armin Ratz vom ESC-Vorstand.

Siegerehrung für U13 und U15

Mit perfekten Meisterschaften konnten sich die U13 und die U15 des ESC Soccerzone Steindorf gegen ihre Altersgenossen durchsetzen. KEHV-Präsident Herzog-Löschnig konnte daher voller Freude beim Saisonabschluss die Medaillen und Pokale an die Sieger übergeben und durfte dann beim "Abschlusszupferl" selbst die Qualität der Sieger hautnah miterleben. „Das Tempo konnte ich gerade mal fünf Minuten mitgehen – da sieht man die hohe Qualität in der Ausbildung in Kärnten", so der Präsident.