Dienstjubiläum, runder Geburtstag und Pensionsantritt: Jutta Brandstätter prägte die vergangenen vier Jahrzehnte in der Sparkasse Feldkirchen mit. Vorstand und Betriebsrat gratulierten mit einer hoher Auszeichnung.

FELDKIRCHEN. Nach ihrem Schulabschluss im Jahr 1981 brach Jutta Brandstätter zu einer mehrwöchigen Amerika-Reise auf, um die weite Welt zu entdecken. Nach ihrer Rückkehr tauschte sie ferne Länder gegen eine Anstellung, tauchte in die Finanzwelt ein und begann ihre berufliche Karriere bei der Sparkasse Feldkirchen, die sie bereits als Ferialpraktikantin kennengelernt hatte.

Nach 40 Jahren im Dienst des einzigen eigenständigen Finanzinstituts im Bezirk Feldkirchen verabschiedete sich Jutta Brandstätter anlässlich ihres 60. Geburtstags vom Berufsalltag und trat ihren wohlverdienten Ruhestand an.

Ehrennadel in Gold

„Ein gesamtes Berufsleben zum Erfolg der Sparkasse beizutragen und eine derartige Loyalität zu zeigen, ist sehr außergewöhnlich. Dafür gebühren unserer treuen Mitarbeiterin unser Respekt, Dank und Anerkennung“, gratulierte Vorstandsdirektor Gerhard Greimer zum neuen Lebensabschnitt. Greimer und Monika Seidl, Vorsitzende des Betriebsrats, ehrten die mehrfache Jubilarin mit einer Urkunde und der Ehrennadel in Gold der Sparkasse Feldkirchen.

40 Jahre im Wandel der Zeit

In vier Jahrzehnten im Haus der Sparkasse Feldkirchen trug Jutta Brandstätter den Wandel der Zeit mit. Sie lernte das Bankgeschäft noch von der sprichwörtlichen Pike auf und bildete sich in zahlreichen Abteilungen stets weiter. Über 20 Jahre leitete sie sehr erfolgreich den Spareinlagen-Bereich. Nach rund zehn Jahren in der Filiale Moosburg veränderte Brandstätter nochmals ihr Berufsbild und hatte zuletzt die Führung im Bereich Risikomanagement inne.