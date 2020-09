FELDKIRCHEN (fri). Zufrieden sind die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Feldkirchen mit der Einkaufsnacht, die heuer unter dem Motto "Weniger ist mehr" stattfand. "Wir haben uns damit aber wieder der Grundidee, nämlich einen Abend zum Einkaufen zu organisieren, angenähert", so der Obmann der Aktionsgemeinschaft Heinz Breschan.

Aktuelle Herbstmode

Anfang Oktober – 1. bis 3. Oktober – sollen rund um die Lady Days wieder einige Aktionen in der Innenstadt steigen. "Selbstverständlich wird dabei immer auf die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen Rücksicht genommen", so Breschan. Nimo-Geschäftsführerin Ingrid Maier kündigte ihre Modenschau an und auch sonst sollte sich am ersten Oktoberwochenende einiges tun in der Feldkirchner Innenstadt.