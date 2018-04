Jägerinnen tragen Spitze

27.04.2018, 00:30 Uhr

Klagenfurter Designerin und Feldkirchner Unternehmerin bringen Dessous für Jägerinnen auf den Markt.

Die Natur veredelt zur Sitze

Vom Design zum Prototyp

Aus Spaß wird ernst

FELDKIRCHEN, KLAGENFURT (chl). "Jagdunterwäsche für Damen ist warm und funktionell - aber sexy? Warum gibt es eigentlich keine Spitzen-Dessous im jagdlichen Stil, die beim schicken Outfit der Jägerin für ein verführerisches Darunter sorgen?", fragte sich die Feldkirchner Unternehmerin Elisabeth Sommer."Als mir mein Mann vor ein paar Jahren so richtig warme Unterwäsche zu Weihnachten geschenkt hat, damit mir nicht kalt wird, wenn ich mit ihm auf die Jagd gehe, kam mir die Idee, etwas gegen dieses Manko zu unternehmen", erzählt sie über ihre Entdeckung einer Marktlücke: edle Dessous für Jägerinnen.Die Jagd wurde ein immer beliebteres Hobby des Ehepaares Sommer. Und nicht zuletzt inspiriert durch die Arbeit ihres Mannes Christian Sommer, der in seiner Goldschmiede Trophäen der Jäger zu Schmuckstücken verarbeitet, ortete die Unternehmerin Bedarf. "Ein frisches Grün oder warmes Braun sollte es sein, mit einem Muster, das in der Natur vorkommt, verführerisch, hochwertig und edel", lautete der Plan.Und da kommt die junge Klagenfurter Designerin Julia Jöbstl ins Spiel, die sich auf Dessous spezialisiert hat.„Ich habe Julia durch einen Zufall kennengelernt, ihr meine Vorstellungen von der Kollektion und den gewünschten Materialien übermittelt und sie mit der Entwicklungsarbeit der Prototypen beauftragt", berichtet Sommer.„Meine Arbeit umfasste die Umsetzung der Designs und das Nähen der ersten Muster bis hin zum finalen Prototypen für Produktion der Wäsche“, erklärt Jöbstl. „Die Themen Jagd, Natur, Wald spiegeln sich im Design der Spitzen. An Materialien habe ich neben hochwertiger Spitze einer deutschen Firma nur ausgewählte europäische Stoffe und Materialien gewählt." Außerdem haben Jöbstl und Sommer den aktuellen Unterwäsche-Trend eingearbeitet, nämlich dass die Dessous von innen nach außen zu tragen sind. „Die BHs sind beispielsweise gut kombinierbar mit einer High-Waist-Hose oder einem Taillen-Rock“, informiert Jöbstl.Aus jagdlich grüner Spitze, elegantem Design und perfekter Passform wurde, betont Sommer „ein ,Wildes’ Lieblingsstück, das ich selber gerne trage.“ Im Vorjahr präsentierte sie den Prototypen auf einer Jagdmesse und landete einen Volltreffer. „Es gab so viele Interessenten und nur ein Problem: Ich hatte nur diesen einen Prototypen dabei und konnte keinem etwas verkaufen. Da war mir klar: Aus dem Spaß wird jetzt ernst, die Dessous müssen auf den Markt!“Mittlerweile gibt es die Wäsche für alle Naturliebhaberinnen zu erwerben, und zwar im Internet unter www.wildes.shop. Anprobieren kann man die Kollektion am Rauterplatz in Feldkirchen nach Terminvereinbarung unter 0650/2358484.Schnitte und Muster sowie eine Herren-Linie sind in Planung.Im Online-Shop gibt es neben den Dessous auch weitere Geschenk-Ideen rund ums Thema Jagd und Natur, etwa die exklusiven Schmuckstücke aus der Jagdkollektion von Goldschmied Christian Sommer und vieles mehr.Bezugsadressen: www.wildes.shop, www.goldschmiede-sommer.at.