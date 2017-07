Stadtfest in Feldkirchen

Feldkirchen in Kärnten

FELDKIRCHEN. Zwei Tage steht der Hauptplatz in Feldkirchen im Zeichen des alljährlichen Stadtfestes. Die Veranstaltung wird am Freitag, dem 21. Juli, um 18 Uhr mit einem Bieranstich und Live-Musik des "Leit'n Trios" eröffnet. Ab 20 Uhr sorgen dann "Die Goggauseer" für Stimmung und Unterhaltung. Auf die Besucher warten zudem ein riesiges Bauernbuffet und ein großer Glückshafen. Am Samstag, dem 22. Juli, geht es ab 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen weiter. Für beste Unterhaltung sorgt die Oberkrainer-Hauskapelle "Avsenik" (Moderation: Steirer Sepp). Für die kleinen Gäste gibt es neben einem großen Kinderprogramm auch gratis Schöller-Eis. Auf zahlreiche Besucher freuen sich Bürgermeister Martin Treffner und die ÖVP Feldkirchen.