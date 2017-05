Talente gesucht! Schnuppertraining beim SV M&R Feldkirchen am 15. Mai 2017

10.05.2017, 12:46 Uhr

Der SV M&R Feldkirchen ist seit Jahrzehnten für seine Nachwuchsarbeit bekannt und einer der wenigen Vereine Kärntens, der in allen Altersklassen des Kärntner Fußballverbandes zumindest eine Mannschaft stellt. „Wir sind stets auf der Suche nach Talenten, die in unserer Talenteschmiede gefördert werden“, betont Obmann. Deshalb lädt der SV M&R Feldkirchen am Montag, dem 15. Mai 2017, von 17 bis 18.30 Uhr zu einem Schnuppertag für Kinder im Kindergarten- und Volksschulalter in die Modehaus-NIMO-Arena. „Unsere qualifizierten Trainer führen die interessierten Kinder in die Welt des Fußballs ein“, fügt Kassierhinzu. Nach dem Schnuppertraining und einem ersten Match wartet auf jedes Kind eine Stärkung. Unter allen Teilnehmern verlost der SV M&R Feldkirchen zudem wertvolle Sachpreise.Mitzubringen sind Turnbekleidung, Turn- oder Fußballschuhe und der ausgefüllte Anmeldeschein. Anmeldungen nimmt Obmann Peter Michael Kowal unter 0664/80 666 6882 entgegen.