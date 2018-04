Weil es auch dein Kaffee ist

27.04.2018, 00:00 Uhr

Wie gut Helfen schmecken und wie unkompliziert es sein kann, zeigt Österreichs größter Kaffeetreff am 27. April: eine Tasse Kaffee genießen und dafür freiwillig spenden – schon kann die Caritas Kärnten Menschen in Not in der jeweiligen Region unter die Arme greifen.Motivierte Spar-Mitarbeiter und engagierte Jugendliche der youngCaritas stellen sich in den Dienst der guten Sache, schenken wohlschmeckenden Fairtrade-Kaffee aus und kommen dabei mit den Kunden ins Gespräch. 350 junge Burschen und Mädchen haben bisher die Chance zum Mitmachen ergriffen. "Es dürfen aber ruhig noch mehr werden", animiert Sandra Disho von der youngCaritas. Sie nimmer gerne die Anmeldungen an: s.disho@caritas-kaernten.at oder 0664/88650045. In den vier Jahren seit Bestehen dieser Charity-Aktion wurden übrigens rund 100.000 Euro für Menschen in Not in Kärnten gespendet.