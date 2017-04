"Mit einem Engel in der Himmelsecke"

27.04.2017, 06:40 Uhr

Im Jahr 2010 hat sich Lavinia Kirchheim mit ihrem Senioren Pflege Dienst selbstständig gemacht.

Verschlungene Pfade

WACHSENBERG (fri). Die 33-jährige Lavinia Kirchheim ist keine Frau, die auf eingetretenen Trampelpfaden geht, ganz im Gegenteil. Sie hat immer die Herausforderung gesucht und sich ständig neuen Aufgaben gestellt. Angekommen ist sie in ihrem eigenen Betrieb: einem Senioren-Pflege-Dienst mit Sitz in Wachsenberg.Aber der Reihe nach. Die gebürtige Rumänin versuchte sich schon als Kind als Firmenchefin. "Ich habe mir Schuhe und andere Utensilien von meiner Mutter geborgt und mich hinter einen Tisch gesetzt und meinen imaginären Mitarbeitern Aufgaben zugeteilt", lächelt die Unternehmerin. Später hat sie die Ausbildung zur technischen Zeichnerin absolviert, anschließend Jus und Marketing studiert, beide Studien abgeschlossen und danach in einem Transportunternehmen gearbeitet.

Sprache erlernt



Über 100 Familien

Qualität statt Quantität

"Ich wollte gerne Deutsch lernen", denkt sie zurück. "Also bin ich als Pflegerin nach Deutschland gegangen. Denn auf diese Weise kann man sich die Sprache schnell aneignen." Drei Monate später waren ihre Deutschkenntnisse so gut, dass sie ihren Aufenthalt verlängerte und ihre Liebe zum Engagement im sozialen Bereich entdeckt hatte. "Eigentlich wollte ich immer zurück nach Rumänien. Aber dann kam die Liebe dazwischen und mit meiner Wahlheimat-Gemeinde Steuerberg auch ein neues Zuhause. Nun lebe ich in einer Himmelsecke mit einem Engel – meinem Mann – an meiner Seite."2010 hat Kirchheim ihren Senioren-Pflege-Dienst eröffnet. "Ich war selbst aktiv im Pflegebereich tätig und darum kenne ich die Sparte aus vielen Blickwinkeln. Derzeit betreue ich schon über 100 Familien in Kärnten. Am Beginn steht immer ein Gespräch mit den Angehörigen, in dem der Bedarf erhoben wird. Aufgrund dieser Informationen suche ich dann die passende Pflegeperson – es kann auch ein Mann sein – aus."Ihr Personal holt sich Lavinia Kirchheim ausschließlich aus Rumänien. "Ich habe eine rumänische Agentur, mit der ich eng zusammenarbeite. Da meine Muttersprache Rumänisch ist, kann ich auf Augenhöhe mit den Pflegerinnen und Pflegern, die alle eine Ausbildung machen müssen, reden."Jeweils einen Monat sind die Betreuer dann bei den pflegebedürftigen Personen und engagieren sich im Bereich der Pflege, Betreuung und Hausarbeit. "Wir haben einen Shuttledienst eingerichtet. Am 14. des Monats wird gewechselt und via Shuttlebus werden die Pfleger geholt bzw. gebracht. Unsere Auftraggeber haben keine zusätzlichen Aufwendungen."Aus Erfahrung weiß Kirchheim, dass nicht immer alles eitel Wonne ist. "Bei Problemen suche ich keine Schuldigen, sondern eine Lösung, mit der alle zufrieden sind und leben können. Es geht mir um Qualität, nicht Quantität."