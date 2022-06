Der Obst- und Gartenbauverein Schwaighofen-Eugendorf lud im Jubiläumsjahr zum Tag der offenen Tür.

EUGENDORF. "Wir haben im Schaugarten viele Kräuter und nutzen die Kraft der Natur", so Obfrau Angela Lindner vom Obst- und Gartenbauverein Schwaighofen-Eugendorf, die anlässlich des 20-jährigen Jubiläums beim Tag der offenen Tür Einblick in die Vielfalt der Natur bot. Im Garten finden sich neben zahlreichen Pflanzen auch Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel. "Damit können wir Kindern zeigen, woher unser tägliches Brot kommt", so Lindner. Musikalisch begleitet wurde der Tag von mehreren Musikgruppen. Die Segnung des Gartens nahm Pfarrer Josef Brandstätter vor.