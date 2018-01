AT

, Wals AT

Die Bachschmiede , Wals AT

Innviertel pur in der Bachschmiede. Die „Aspacher Tridoppler“ die in einem fulminanten Fest vergangenen Jänner ihre 20-jährige Bühnenpräsenz feierten. Innviertler Lieder, lustige Eigenkomposition und typische Wirtshauslieder gehören zu ihrem Repertoire. Die ganz besondere Bühnenpräsenz und das meisterhafte Erzählen von Witzen durch Josef „Pepi“ Wimleitner runden das Ganze ab. Die „Mehrnbacher Vierzger“ sind ein gemischter Viergesang, ausgezeichnete Sänger mit hoher Musikalität, die Innviertler Lieder genauso im Gepäck haben wie besondere, lustige „Stückl’n“ und eigene Arrangements von enormer Kreativität. Nicht zu guter Letzt die „Innviertler Wirtshausmusi“. Flotte Tanzlmusi, feine Weisen aber vor allem der Innviertler Schwerpunkt mit dem Innviertler Triowalzer, Innviertler Weisen und allen voran dem Innviertler Landler liegen den sechs Musikern und Musikerinnen besonders am Herzen.

Freuen Sie sich auf einen „Innviertler Hoagascht“ der ganz besonderen Art.



Eintritt:

€ 20,-/€ 18,-/€ 16,-

Kinder/Jugendl. bis 16 Jahre EUR 12,-

Abendkasse EUR 2,- Aufpreis

