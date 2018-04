Regionale Gesundheitsmesse in Oberndorf

23.04.2018, 12:30 Uhr

OBERNDORF (schw). "Die Belastungen in der Gesellschaft, im Beruf und in der Umwelt werden immer stärker. Der Ausgleich ist in der Natur zu finden. Die Natur hat den Menschen immer Nahrung, Kraft und Sicherheit gegeben", so Messe-Organisator Günter Lechner. Den Besuchern wurde bei der Gesundheitsmesse in Oberndorf die verschiedenen Facetten des natürlichen Gesundheitsangebotes näher gebracht. Als Premium-Partner stand dem Organisator Herbert Puffer von der Gärtnerei Kittl in Leobendorf zur Seite. "Die Messe ist die ideale Plattform, sich mit der eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen", so Puffer. Zu den Ausstellern und Dienstleistungsbetrieben zählten die Salzburger Vitalakademie mit Dagmar Schreiner und Assistentin Helga Nagl, Energetikerin Maria Schinagl, Gesundheitsberaterin Carmen Collini, Power-Point-Therapeutin Susanne Höfinger, Heilmasseurin Elisabeth Plackner, Walpurgis Schwarzlmüller (Yoga, Meditation, Musik) sowie Hörakustikmeister Ramon Schnappinger, Jakob Vogt mit seiner Natur- und Wildnisschule Auenland. Vorträge über Naturkräfte, Frühlingskräuter und Selbstverteidigung für Kinder und Frauen standen ebenso auf dem Programm. Ergänzt wurde die Gesundheitsmesse mit einem tollen Freizeitangebot für Kinder.