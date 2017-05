ELSBETHEN. Am Samstag, dem 13. Mai gibt es in der Glasenbachklamm eine Calendula-Kräuterwanderung. Treffpunkt ist um 11:00 Uhr am Parkplatz am Klamm-Eingang.Gemeinsam mit der Kräuterpädagogin Bettina Wiesenegger machen sich die Teilnehmer auf, um die wunderschöne Natur- und Kräuterwelt der Glasenbachklamm zu entdecken. Mittags kehren sie dann gemütlich ein.Die Teilnahme ist kostenlos, festes Schuhwerk ist mitzubringen.Anmeldung bis 8.5.2017 bei Christine Gnahn BA, christine.gnahn@sbw.salzburg.at