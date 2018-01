Inter-nette SeniorInnen – Mit dem Tablet starten wir durch

AT

ELSBETHEN. Fortgeschrittenenkurs



Am Donnerstag, dem 11.01. findet zwischen 9:00 und 11:00 Uhr im Treffpunkt Bildung in Elsbethen ein Fortgeschrittenenkurs für Senioren statt die mit dem Tablet durchstarten wollen.

Das Tablet ist weiterhin auf Erfolgskurs. Vor allem seine Bedienungsfreundlichkeit mit Touchscreen und eingebauter Tastatur macht es so beliebt. Seine wichtigsten Funktionen sind die Internetfähigkeit über WLAN und die eingebaute Kamera. Mit zusätzlichen Programmen, den Apps, kann das Tablet für die persönlichen Interessen eingerichtet werden.

Im Fortgeschrittenenkurs bekommen Sie Unterstützung bei Ihren speziellen Fragen zu Ihrem Tablet und lernen verschiedene Anwendungen genauer kennen.

In beiden Kursen werden Sie von hilfsbereiten Mitarbeiterinnen gerne und freundlich unterstützt.