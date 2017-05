Sitztanz in Lamprechtshausen

Lamprechtshausen: Seniorenbegegnungsstätte |

LAMPRECHTSHAUSEN. Tanzlehrerin Anna Schenkenfelder bietet am 15.5. zwischen 14:00 und 17:00 Uhr in Lamprechtshausen Sitztanz an. Sitztanz ist ein im Sitzen ausgeführter Tanz, der zur Unterhaltung dient sowie die Koordination und das Gedächtnis verbessert.

Die Veranstaltung findet in der Seniorenbegegnungsstätte statt.