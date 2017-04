AT

Henndorf am Wallersee

, Hauptstr. 36 , 5302 Henndorf am Wallersee AT

Dorfatelier Henndorfer Kulturkreis , Hauptstr. 36 , 5302 Henndorf am Wallersee AT

Henndorf am Wallersee: Dorfatelier Henndorfer Kulturkreis |

HENNDORF. Am 28.4. findet um 19:00 Uhr die Vernissage zu „Alles Akt“ mit Anneliese Di Vora und Peter Stifter im Dorfatelier Henndorf (Dorfplatz, Hauptstr. 36) statt.



Am 29.4. gibt es ab 9:30 im Dorfatelier ein Atelierfrühstück mit Anneliese Di Vora und Peter Stifter. Es besteht an beiden Tagen die Möglichkeit, der Künstlerin beim Malen über die Schulter zu schauen.