Zwei Junioren-Weltcupsiege für Wals

28.04.2017, 11:51 Uhr

Ein Wochenende der Extraklasse für den A.C. Wals. Nachwuchsringer feierten sensationelle Siege.

Weltcupsieg in Übersee

WALS (jrh). A.C. Wals Cheftrainer Matthias Außerleitner ist aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen: Nach drei Siegen beim "5. Bartl Brötzner Gedächtnisturnier" in Wals und drei österreichischen Frauentiteln in Steinbrunn, krönten Christoph Burger, Simon Marchl und Markus Ragginger ein ohnehin schon überragendes Wochende für den Rekordmeister im Ringen.Simon Marchl hat sein zehntägiges Trainingslager in New York mit einem vollen Erfolg abgeschlossen. Er konnte das Junioren-Weltcupturnier in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm im Freistil nach vier Siegen für sich entscheiden.

Zweiter Streich

Aufsteigende Form

"System stimmt"

Nach Götzis gewinnt Christoph Burger bereits sein zweites Weltcupturnier in der Juniorenklasse bis 74 Kilogramm im griechisch-römischen Stil. Im tschechischen Chomotov holte er gegen Gegner aus Norwegen, Tschechien, Weissrussland und Ungarn vier Siege und krönte sich damit zum Sieger.Markus Ragginger gelang mit drei Siegen der 3. Platz in der 96 Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil und zeigte, dass er in der neuen Gewichtsklasse immer besser in Form kommt.Für A.C. Wals Sportdirektor Max Außerleitner kommen diese Erfolge nicht von ungefähr: "Unser System stimmt, die Trainer sind bestens motiviert und die Sportler geben einfach alles. Die Saison kann so weitergehen."