HAGENBERG. Der Informatiker Stephan Winkler, Leiter des Departments Medizin- & Bioinformatik sowie Data Science & Engineering an der Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) in Hagenberg, wird neuer wissenschaftlicher Leiter des Softwareparks. Er folgt in dieser Funktion Michael Affenzeller, der die Neupositionierung Hagenbergs in den vergangenen drei Jahren vorangetrieben hatte und mit 1. Juli in das Präsidium der FH OÖ einzieht.

„Die 2019 gestartete Zukunftsstrategie des Softwareparks mit den Schwerpunkten Prescriptive Analytics und Information Security konnte bereits in vielen Bereichen erfolgreich auf den Weg gebracht werden“, betont Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner. Bei Prescriptive Analytics handelt es sich um ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, bei dem es darum geht, künstliche Intelligenz nicht nur für das Finden von Zusammenhängen zu verwenden, sondern auch, um datenbasiert optimale Handlungsempfehlungen ableiten zu können.