Wie bereits berichtet, bei unseren Müllsammelaktionen im Herbst 2021 entlang der L6 von Deutsch-Wagram Richtung Wolkersdorf haben wir auf einer Strecken von 2 Kilometer 8 Säcke Müll gesammelt.

Nach Weihnachten haben wir den Müll sortiert, Dosen und Plastikflaschen in den Gelben Sack, Glasflaschen in den Glascontainer, alles übrige zumeist Plastikfolien und Zigarettenpackungen in den Restmüll. Aus Interesse haben wir die Müllsäcke gewogen.

Die 8 Säcke hatten ein Gewicht von 26 Kilo. Diese Müllmenge ist auf einer Strecke von nur 2 Kilometern angefallen.

Es ist höchste Zeit, dass Pfand auf Getränkedosen und Plastikflaschen eingehoben wird. Die Mentalität Müll aus dem Fahrzeug zu werfen ist uns unverständlich. Auch neben der Straße ist Natur! Wir erlauben uns einen Appell an unsere Mitbürger: Werfen wir nichts achtlos weg. Nehmen wir allen Müll und Verpackungen mit und entsorgen diesen zu Hause. Entlang der Straße hat Müll nichts verloren, es ist unsere gemeinsame Umwelt. Das gilt natürlich für den gesamten öffentlichen Raum auch im Ortsgebiet werfen wir nichts weg.